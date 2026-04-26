Avellino al voto il prefetto | Legalità lavoro e giovani | basta parole

Stamattina, il prefetto si è recato in piazza della Libertà per partecipare a un convegno organizzato da Coldiretti. Al termine dell’evento, è stato raggiunto dai giornalisti che le hanno chiesto un commento sulle questioni attuali. La responsabile ha espresso alcune considerazioni su legalità, lavoro e giovani, evitando di approfondire ulteriormente. La sua presenza si inserisce in un contesto di confronto pubblico sulla situazione locale.

Avellino – Il prefetto Rossana Riflesso si è presentata stamattina in piazza della Libertà, al convegno di Coldiretti, e quando i cronisti l'hanno fermata all'uscita ha detto quello che pensava. Senza giri di parole.Ad Avellino si apre la campagna elettorale per le comunali, tre candidati in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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