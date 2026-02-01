Autovelox a Verona | le strade controllate dalla polizia locale

La polizia locale di Verona continua a posizionare autovelox in diverse strade della città. Nella prima settimana di febbraio, i controlli contro la velocità eccessiva sono stati intensificati, con agenti impegnati a monitorare i veicoli che transitano in modo sconsiderato. La presenza degli autovelox serve a mantenere più sicure le strade e a ridurre gli incidenti.

Prosegue l'attività del personale del Comando di via del Pontiere, a contrasto degli eccessi di velocità in città. Sarà regolarmente in servizio anche l'Ufficio Mobile di Prossimità I controlli della polizia locale di Verona a contrasto della velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine proseguono anche nella prima settimana di febbraio. Da lunedì 2 a domenica 8 febbraio le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via della Libertà, via Basso Acquar, via Montorio, via A. da Legnago, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio.🔗 Leggi su Veronasera.it

