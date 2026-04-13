Autostrada chiude nella notte del 16 aprile il tratto Grumello-Bergamo verso Milano

Nella notte tra il 16 e il 17 aprile, sulla A4 tra Grumello e Bergamo in direzione di Milano, sarà chiuso un tratto dell'autostrada. La chiusura si svolgerà dalle ore 0:00 alle 5:00 per lavori in corso che interesseranno la carreggiata. Durante questo intervallo temporale si prevedono disagi alla circolazione e possibili rallentamenti per i veicoli in transito.

INFO MOBILITÀ. Dalla mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile lavori in corso e disagi alla circolazione sull’A4. Sulla A4 Milano-Bergamo-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Bergamo, verso Milano. I caselli di Grumello e di Seriate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. Dopo l’uscita obbligatoria al casello di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, SS671 verso Bergamo e rientrare alla stazione di Bergamo; Per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Milano: l’uscita consigliata è quella di Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Autostrada, chiude nella notte del 16 aprile il tratto Grumello-Bergamo verso Milano Autostrada A4, chiude per una notte il tratto Grumello-Bergamo verso MilanoSulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello... Autostrada A4, chiudono per una notte le uscite di Bergamo e GrumelloLe chiusure, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, programmate per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza Doppia... A4 Bergamo - Barriera Milano Est