Alla guida con patente sospesa auto non assicurata e un tubo nascosto sotto al freno a mano | denunciato un uomo

Durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno denunciato un uomo che guidava con la patente sospesa, senza assicurazione e con un tubo nascosto sotto al freno a mano. Il veicolo è stato sequestrato. L'intervento si è concluso con la denuncia dell’automobilista e il ritiro del mezzo. La polizia ha effettuato accertamenti e ha sequestrato l’auto durante l’operazione.

Questa la scoperta compiuta dai Carabinieri durante un controllo del territorio. Oltre alla denuncia, per l'uomo è scattato il sequestro dell'auto Il controllo su strada dei Carabinieri termina con una denuncia per un uomo e il sequestro del proprio veicolo. Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Lugo hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrando le operazioni nelle fasce pomeridiane e serali nelle aree limitrofe ai principali centri commerciali e lungo le vie di comunicazione più trafficate. Nel corso di uno dei diversi controlli, i Carabinieri dell'aliquota Radiomobile hanno fermato un cittadino di origine marocchina.

Ubriaco alla guida patente sospesa e denunciatoBASTIA UMBRA – Aveva bevuto troppo, ma si era messo ugualmente alla guida della sua auto, con tutti i rischi del caso.

