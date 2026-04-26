Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 25 aprile 2026

Nella giornata di sabato 25 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. In particolare, sono stati analizzati gli ascolti di “Verissimo” e “Bar Centrale”, due programmi che occupano fasce orarie diverse. I numeri relativi a queste trasmissioni sono stati resi pubblici e riferiscono alla quantità di spettatori presenti durante le rispettive trasmissioni.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 25 aprile 2026. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.247.000 spettatori con il 12,2% di share, mentre Passaggio a Nord Ovest raduna 800.000 spettatori pari al 9,2%. A Sua Immagine è seguito da 667.000 spettatori con l’8,8% nella prima parte e da 738.000 spettatori con il 10% nella seconda. A seguire, dopo il TG1 — 726.000 spettatori e il 10% — Ciao Maschio totalizza 844.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 25 aprile 2026 Notizie correlate Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026; Ascolti TV 19 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 16 aprile 2026. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Buongiorno. Ci vediamo alle 14,00 in diretta su Rai1 a Bar Centrale che questa settimana fa tappa a Luserna San Giovanni, luogo simbolo della cultura valdese, immerso in un paesaggio di grande bellezza. Un borgo dove il bar di paese diventa ancora una v - facebook.com facebook Per la prima volta, la conduttrice (attualmente al timone di Bar Centrale su Rai 1) parla del difficile rapporto con il padre che si separò dalla madre quando lei aveva solo tre anni. rainews.it/video/2026/04/…. x.com