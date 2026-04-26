Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 25 aprile 2026

Da superguidatv.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di sabato 25 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. In particolare, sono stati analizzati gli ascolti di “Verissimo” e “Bar Centrale”, due programmi che occupano fasce orarie diverse. I numeri relativi a queste trasmissioni sono stati resi pubblici e riferiscono alla quantità di spettatori presenti durante le rispettive trasmissioni.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 25 aprile 2026. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.247.000 spettatori con il 12,2% di share, mentre Passaggio a Nord Ovest raduna 800.000 spettatori pari al 9,2%. A Sua Immagine è seguito da 667.000 spettatori con l’8,8% nella prima parte e da 738.000 spettatori con il 10% nella seconda. A seguire, dopo il TG1 — 726.000 spettatori e il 10% — Ciao Maschio totalizza 844.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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