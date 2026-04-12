Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026

Sabato 11 aprile 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell'access prime time. Tra le trasmissioni analizzate ci sono Verissimo e Bar Centrale, che hanno registrato rispettivamente determinate quote di ascolto. I dati comprendono tutte le fasce orarie considerate, offrendo un quadro dettagliato delle performance di ciascun programma nel giorno specifico.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 11 aprile 2026. Su Rai1, Bar Centrale è seguito da 1.367.000 spettatori (11.3%) e Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 860.000 spettatori (8.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 606.000 spettatori (7.3%). A seguire, Ciao Maschio ha totalizzato un ascolto medio di 925.000 spettatori (11.6%) nella prima parte e 1.175.000 spettatori (12.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026 Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi...