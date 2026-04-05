Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026

Sabato 4 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi dei programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. In particolare, sono stati analizzati gli ascolti di due programmi, uno in onda nel primo pomeriggio e l’altro nel primo mattino. I numeri riguardano le performance degli show e delle trasmissioni più seguite durante quella giornata.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 4 aprile 2026. Su Rai1 la trasmissione Bar Centrale ha ottenuto un dato d’ascolto medio di 1.428.000 spettatori (12.7%) e il programma Passaggio a Nord Ovest a radunato davanti alla televisione, 938.000 spettatori (10.1%), mentre A Sua Immagine è stato seguito da 769.000 spettatori (9.3%) e Gli Imperdibili 697.000 spettatori (8.8%). A seguire, Ciao Maschio ha totalizzato un ascolto medio di ben 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026 Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 7 marzo 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 10 gennaio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Temi più discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo 2026; Nazionale Italiana bella solo per l'Audience: oltre 12 milioni di spettatori collegati. I dati Auditel del 31 marzo 2026; Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo | Domenica 29 marzo 2026. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 20260Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruo ... superguidatv.it Elisa Isoardi. Bruno Mars · That's What I Like (PARTYNEXTDOOR Remix). Buona Pasqua da Bar Centrale come la state trascorrendo Grazie per esserci sempre mi emozionante tanto @rai1official @patrizia.bonardi.526 @angelo.mellone @nicolett - facebook.com facebook