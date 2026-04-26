Attività sociali al centro San Paolo Domande fino al 23 maggio

Sono state aperte le iscrizioni per le attività sociali presso il centro San Paolo, con scadenza fissata al 23 maggio. Le persone interessate possono presentare le domande entro questa data per accedere ai programmi offerti. Le attività sono rivolte a diverse fasce di utenza e si svolgeranno nelle prossime settimane. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono disponibili presso la segreteria del centro.

Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla co-progettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo: è questo il primo atto di una seconda "ripartenza" delle attività dopo l’inaugurazione, avvenuta qualche mese fa, del nuovo polo di aggregazione realizzato all’interno dell’immobile che ospita anche l’Agenzia delle Entrate, in viale Sabotino. L’avviso pubblico è rivolto agli enti del Terzo Settore formalmente iscritti al Runts, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, che, fra gli altri requisiti, devono avere una comprovata esperienza nell’ambito culturale e ricreativo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attività sociali al centro San Paolo. Domande fino al 23 maggio Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate “Notti serene“ di Paolo Lazzerini fino al 3 maggio in San CristoforoNel cuore di Lucca, tra le architetture raccolte e suggestive della Chiesa di San Cristoforo, prende forma Notti serene, la mostra personale di Paolo... Al Via il "voucher sport" della Regione Lazio: 500 Euro per i Giovani. Domande aperte fino al 13 maggioA partire da lunedì 13 aprile 2026, sono ufficialmente aperte le procedure per richiedere il Voucher Sport da 500 euro, la misura promossa dalla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Attività sociali al centro San Paolo. Domande fino al 23 maggio; Progetti sociali al centro dell’accordo fra Regione e Intesa Sanpaolo; Consegnato il van del progetto il presente genera futuro della fondazione monsignor ambrogio portaluppi ets sostenuto da Intesa Sanpaolo; Al via il bando di co-progettazione per il centro civico San Paolo di Legnano. Attività sociali al centro San Paolo. Domande fino al 23 maggioSono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla co-progettazione di attività ... ilgiorno.it Al via il bando di co-progettazione per il centro civico San Paolo di LegnanoLe domande di partecipazione alla co-progettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale al centro civico San Paolo potranno essere presentate fino al 23 maggio ... legnanonews.com Oggi Roma scende in piazza per festeggiare la liberazione dalla dittatura fascista: numerose le iniziative previste per il 25 aprile. Intanto a migliaia sono in Porta San Paolo. - facebook.com facebook San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi ift.tt/P45NWzf x.com