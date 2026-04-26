Attentato Trump la solidarietà di Meloni | Odio politico non ha spazio in democrazia

Il presidente del Consiglio ha espresso vicinanza alla figura coinvolta nell’attentato, sottolineando che l’odio politico non trova spazio nella democrazia. Pur avendo avuto divergenze in passato, ha dichiarato l’importanza di mantenere il rispetto e di contrastare il fanatismo. La sua posizione si inserisce in un contesto di attenzione alle minacce che possono mettere in pericolo il dibattito libero e civile.

Nonostante le vicende che recentemente li hanno divisi, il premier fa sfoggio di grande compostezza, esprimendo solidarietà al tycoon e affermando la necessità di agire affinché il fanatismo non comprometta il libero dibattito. Condanna unanime dell'attacco anche da parte dei principali leader mondiali. Intanto, il sospetto responsabile dell'attentato, Cole Tomas Allen, comparirà domani in tribunale “Desidero esprimere la mia piena solidarietà epiù sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato Trump, la solidarietà di Meloni: “Odio politico non ha spazio in democrazia” Notizie correlate Meloni: “Solidarietà a Trump, in democrazie nessuno spazio per odio politico”(Adnkronos) – Dopo gli spari ieri sera alla cena dei cronisti della Casa Bianca con il presidente Trump, arriva la condanna della premier Giorgia... Meloni, solidarietà a Trump: "Nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo"«Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: E’ stata una messinscena: nel mondo MAGA serpeggiano sempre più dubbi sul tentato assassinio di Donald Trump; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Usa, Fontana: Solidarietà a Trump, agente e ai presenti alla cena di gala; Nuovo attentato contro Donald Trump. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, Non c'è spazio per l'odio politicoAttentato a Trump, Meloni scrive un messaggio al presidente degli Stati Uniti: Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie ... virgilio.it I calici di vino rovesciati, gli uomini della sicurezza in azione, la paura degli invitati in abiti lunghi e tuxedo: il fotoracconto dell'attentato a Trump. L'articolo di Alessandra Muglia nel primo commento Attentato Trump - facebook.com facebook AGGIORNAMENTI su conflitto tra #Usa e #Iran: #Trump sfugge a un nuovo attentato. Il sospettato della sparatoria durante la cena dei corrispondenti era un insegnante californiano. Fonte, CBS News. L'uomo che ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispo x.com