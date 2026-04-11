Kamala Harris di nuovo candidata alle elezioni presidenziali Usa del 2028 Ci sto pensando

L'ex vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato di valutare una futura candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Ha affermato di essere ancora in fase di riflessione e di prendere in considerazione questa possibilità. La notizia arriva dopo un periodo di discussioni riguardo alle sue ambizioni politiche per il prossimo ciclo elettorale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla sua decisione definitiva.

L’ex vicepresidente degli Usa Kamala Harris ha aperto alla possibilità di correre per la presidenza per i Democratici anche nel 2028, dopo la sconfitta contro Donald Trump nel 2024. L’attuale presidente degli Stati Uniti non potrà più correre per la carica, in quanto ha già servito due mandati, anche se già più volte ha suggerito che potrebbe “presentarsi comunque”. Kamala Harris vuole candidarsi nel 2028 Chi sono gli altri candidati democratici È possibile un nuovo Harris contro Trump? Kamala Harris vuole candidarsi nel 2028 Durante una conferenza organizzata dall’attivista e pastore protestante Al Sharpton, l’ex vicepresidente democratica degli Usa Kamala Harris ha dichiarato che starebbe pensando a una sua nuova candidatura alla presidenza degli Usa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Kamala Harris di nuovo candidata alle elezioni presidenziali Usa del 2028, "Ci sto pensando" "Meriti di essere stuprata per aver votato Kamala Harris", Lili Reinhart ha cancellato X dopo le minacceL'attrice torna a denunciare la cultura tossica sui social media puntando il dito anche contro un ex dipendente del governo. Leggi anche: «Il ritiro dalla Nato? Ci sto pensando seriamente, i Paesi alleati per noi non ci sono mai stati»: l'ultima mossa di Trump 'I'm thinking about it:' Kamala Harris says she's considering a 2028 White House bid