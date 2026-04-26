Un uomo è stato arrestato in California in relazione all'attentato avvenuto a Washington. Il sospettato, secondo quanto confermato dall'ex presidente, si trovava nella sua abitazione al momento del fermo. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio e la condizione di salute dell'uomo, che risulta essere malato. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale del politico.

? Cosa sapere Trump conferma il fermo del sospettato dell'attentato a Washington nella sua casa in California.. Le autorità indagano sulla salute mentale del detenuto per accertare le responsabilità dell'attacco.. Washington, 26 aprile 2026. Donald Trump ha confermato il fermo del presunto responsabile dell’attentato subito nella capitale americana, descrivendo l’individuo come una persona affetta da gravi problemi di salute. Dopo i momenti di estrema tensione vissuti a Washington, la notizia arriva direttamente dal Presidente degli Stati Uniti. Durante una conferenza stampa tenutasi dopo l’aggressione, Trump ha riferito che le autorità sono riuscite a rintracciare e bloccare l’uomo responsabile dell’atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attentato a Washington: catturato il sospetto, è un uomo malato

Donald Trump News: Heavily armed, sick man: Trump calls White House event shooter a lone wolf

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è Cole Thomas Allen, l’uomo sospettato per l’attentato a Trump a Washington

Leggi anche: Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo; Attentato Washington. Il sospettato è un uomo di circa 30 anni proveniente dalla California; Trump dopo l'attentato: La mia è una professione pericolosa. Dopo gli spari ho lottato per tornare. Per Melania è stato traumatico.

Trump dopo l'attentato: Il sospetto è stato catturato, è una persona malata(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 L’uomo è stato catturato. Sono entrati nel suo appartamento, credo viva in California, ed è una persona ... quotidiano.net

Spari durante la cena di Trump con i giornalisti. Catturato l’attentatoreArrestato un uomo armato di fucile, pistole e coltelli e identificato come Cole Tomas Allen, 31enne californiano. Ha cercato di forzare i controlli di sicurezza e ferito un agente. Il presidente: «Cre ... ilsole24ore.com

Cole Allen, le indagini sull'attentato a Trump a Washington: la pista del lupo solitario x.com

Qual è stata la dinamica del tentato attentato a Trump durante la cena per i corrispondenti Fanpage.it lo ha chiesto a due giornalisti che erano a pochi metri dalla porta che l’attentatore voleva forzare - facebook.com facebook