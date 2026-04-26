Il primo ministro israeliano ha dichiarato di essere rimasto scioccato dopo aver appreso del tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti avvenuto durante una cena di gala a Washington. L’attacco, che non ha causato vittime, ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato a dichiarazioni di condanna da parte di vari leader mondiali. La vicenda ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza di figure di spicco durante eventi pubblici.

(LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso shock per il tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una cena di gala a Washington. “Come voi, mia moglie e io siamo rimasti scioccati nell’apprendere del ripetuto tentativo di assassinio del presidente Trump e di sua moglie. Siamo contenti che entrambi, insieme a funzionari di alto livello del governo degli Stati Uniti, siano usciti illesi. Non c’è posto per la violenza. Né contro i leader politici, né contro nessuno” ha detto Netanyahu. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, Netanyahu: "Sono rimasto scioccato"

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