Netanyahu è scioccato dal post di Trump e chiede spiegazioni cosa ha scritto il presidente americano

Il premier israeliano e i suoi consiglieri si sono detti scioccati per un post pubblicato dall’ex presidente degli Stati Uniti, in cui si affermava che gli Stati Uniti avevano vietato a Israele di effettuare bombardamenti nel Libano. Netanyahu ha richiesto spiegazioni ufficiali riguardo a questa dichiarazione, che ha suscitato sorpresa tra le autorità israeliane. La reazione ufficiale del governo israeliano non si è fatta attendere.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti « scioccati » dal post di Donald Trump in cui il presidente affermava che gli Stati Uniti hanno proibito a Israele di bombardare il Libano. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Israele ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti. Ieri Netanyahu ha cercato di raccontare il cessate il fuoco in Libano come una sua concessione, cioè una dimostrazione di buona volontà mentre sono in corso i negoziati tra Iran e Stati Uniti per la fine della guerra. Il primo ministro però è stato criticato dall’opposizione, che l’ha considerata una resa a Trump e un segno di debolezza, nonostante l’esercito israeliano abbia detto che continuerà a occupare una zona con una profondità di dieci chilometri nel Libano meridionale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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