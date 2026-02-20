La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | la reazione del Presidente

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi introdotti lo scorso anno da Donald Trump, con una decisione a maggioranza di sei voti contro tre. La notizia, anticipata da Bloomberg, segna un passaggio cruciale sul piano giuridico e commerciale: secondo i giudici, il presidente non ha il potere di stabilire autonomamente tariffe doganali. Trump ha definito la sentenza “una vergogna”. Lo ha detto, secondo quanto riporta la Cnn, nel corso della colazione alla Casa Bianca con i governatori. Trump ha anche riferito di aver in mente “un piano di riserva”. Al centro della pronuncia c’è l’interpretazione dell’ International Emergency Powers Act, la stessa norma a cui l’amministrazione aveva fatto ricorso per giustificare i dazi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

