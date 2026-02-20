Usa la Corte suprema annulla la maggior parte dei dazi di Trump La reazione del presidente Usa | Una vergogna ma ho un piano di riserva

Usa, la Corte suprema ha deciso di annullare la maggior parte dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, che avevano colpito prodotti importati da diversi Paesi. La decisione ha provocato reazioni contrastanti, con il presidente che definisce la sentenza «una vergogna» e rivela di avere un piano di riserva. La sentenza si concentra sulla legittimità delle tariffe doganali e potrebbe influenzare le relazioni commerciali internazionali. La questione continua a far discutere negli ambienti politici e industriali.