Usa la Corte suprema annulla la maggior parte dei dazi di Trump La reazione del presidente Usa | Una vergogna ma ho un piano di riserva
Usa, la Corte suprema ha deciso di annullare la maggior parte dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, che avevano colpito prodotti importati da diversi Paesi. La decisione ha provocato reazioni contrastanti, con il presidente che definisce la sentenza «una vergogna» e rivela di avere un piano di riserva. La sentenza si concentra sulla legittimità delle tariffe doganali e potrebbe influenzare le relazioni commerciali internazionali. La questione continua a far discutere negli ambienti politici e industriali.
La Corte suprema degli Stati Uniti ha bocciato la legittimità dei dazi imposti a numerosi Paesi dall’amministrazione Trump. Decisioni che il presidente Usa ha preso sfruttando l’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), una legge riservata a situazioni di emergenza nazionale. Quando per la Corte quelle emergenze non c’erano. Nonostante la maggioranza conservatrice delle toghe, ben sei giudici su nove hanno ritenuto che l’approccio scelto non fosse consentito ai sensi di una legge del 1977. La decisione è stata definita una «vergogna» dallo stesso Donald Trump, secondo quanto riporta Cnn.🔗 Leggi su Open.online
ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.
