Attentato a Trump il presidente Usa e il suo vice Vance portati via dalla sicurezza | il video

Durante una cena con i giornalisti presso un hotel di lusso, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il video diffuso mostra il presidente degli Stati Uniti e il suo vice essere portati via dalla sicurezza, mentre si susseguono le scene di panico tra i presenti. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o sui responsabili dell’attacco. La scena si svolge nella lobby dell’albergo, poco dopo gli spari.

Il video mostra gli attimi successivi agli spari alla cena di Donald Trump con i giornalisti, nella lobby dell’Hilton. Nelle immagini si vedono le forze di sicurezza che portano via il presidente Usa e il suo vice J.d.Vance Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service, presidente illeso Trump minaccia la sospensione della Spagna dalla Nato, la docente di diritto internazionale: “Non può farlo, non è previsto dai Trattati” NUOVO ATTENTATO AL PRESIDENTE...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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