Il possibile arrivo di Trump a Milano fa scattare l’allarme Manca un piano sicurezza e si temono contestazioni come accaduto con il suo vice Vance

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano, e questa possibilità ha già scatenato preoccupazioni tra le autorità locali. La mancanza di un piano sicurezza dettagliato alimenta il timore di proteste, come già avvenuto con il suo vice Vance durante una visita precedente. La domanda principale resta: se Trump o sua moglie Melania si trovassero in città, come reagirebbero i cittadini e le forze dell’ordine? In queste ore, si discutono anche le implicazioni di un eventuale atterraggio, considerando che potrebbe coincidere con la finale olimpica di hockey in programma domenica pomeriggio.

Verrà Donald Trump, o solo la consorte Melania? E se arrivano, cosa succederà in città? E la sicurezza.? In queste ore sono numerose le domande circa il possibile atterraggio del presidente Usa a Milano, qualora gli Stati Uniti dovessero qualificarsi per la finale olimpica di hockey, in programma domenica pomeriggio. L’ipotesi della presenza di The Donald o della first lady ha comunque allertato le forze dell’ordine, anche se, in assenza di conferme da Washington, non è stato messo in atto un piano ad hoc. Più che gli attentati, si temono le contestazioni?. Se Trump vorrà essere presente, potrebbe atterrare a Malpensa con l’Air Force One o scegliere un aereo più piccolo, come quello con il quale ha volato il suo vice, JD Vance, così da poter sfruttare la pista di Linate, più vicina all’Arena Santa Giulia dove è prevista la partita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Olimpiadi Milano 2026: Vance al Cenacolo tra contestazioni e misure di sicurezza rafforzate.Il vicepresidente americano JD Vance si è recato al Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie, ma il suo viaggio ha suscitato qualche polemica.

Vance si gode Milano e se ne infischia delle contestazioniVance ha trascorso una giornata tra le vie di Milano, ignorando i fischi e le contestazioni di ieri.

