Presidenziali Usa nessuna rivalità tra Rubio e Vance | il vice di Trump e il sottosegretario smentiscono le voci

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha chiarito che non ci sono tensioni tra Jd Vance e Marco Rubio, dopo aver negato le voci di rivalità. La dichiarazione arriva in risposta alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che suggerivano un possibile scontro tra i due politici per la corsa alle presidenziali. Vance, sottosegretario, e Rubio, senatore, sono stati entrambi coinvolti nelle recenti discussioni politiche senza che emergesse alcuna competizione diretta tra loro.

Non esiste «nessun conflitto» politico tra Jd Vance e Marco Rubio. Ad assicurarlo è stato il vicepresidente degli Stati Uniti in persona, che in un’intervista a Fox news ha risposto ad una domanda sul suo eventuale rivale per la prossima corsa presidenziale. «Penso sia davvero interessante che i media vogliano creare questo conflitto dove non c’è», ha ribadito Vance, smentendo le voci sulla presunta e futura competizione con il segretario di Stato americano. Lunedì, a Donald Trump è stata fatta una domanda per sapere chi lo succederà alla Casa Bianca, ma il presidente ha risposto con serenità e senza creare alcuna polemica: «Non devo preoccuparmi, ho ancora tre anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

