Attentato a Trump | il giubbotto salva l’agente dal colpo al torace

Durante l’attentato a Donald Trump a Washington il 26 aprile, un agente di sicurezza è rimasto ferito al torace. Il colpo è stato deviato dal giubbotto antiproiettile indossato dall’agente, che ha impedito conseguenze fatali. La scena si è svolta in un clima di tensione, con l’agente che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o sviluppi successivi è stato comunicato.

? Cosa sapere Agente ferito al torace durante l'attentato a Donald Trump a Washington il 26 aprile.. Il giubbotto antiproiettile indossato dall'operatore ha impedito conseguenze letali per il colpo ricevuto.. Washington, 26 aprile 2026: un agente di sicurezza è rimasto ferito al torace durante l’attentato subito da Donald Trump, salvandosi grazie alla protezione di un giubbotto antiproiettile di alta qualità. Il Presidente degli Stati Uniti ha affrontato subito dopo l’accaduto, riportando le condizioni del militare colpito. Secondo quanto riferito da Trump, l’agente è stato bersagliato da un’arma dotata di grande potenza mentre si trovava a una distanza molto ravvicinata dal bersaglio principale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attentato a Trump: il giubbotto salva l’agente dal colpo al torace ATTENTATO CONTESTATO - LE ACCUSE DALLA BASE ELETTORALE DI TRUMP: TUTTO FINTO Notizie correlate Trump dopo attentato: Un ufficiale ferito al torace e salvo grazie al giubbotto(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Un agente è stato colpito, ma è stato salvato dal fatto che indossava, ovviamente, un ottimo giubbotto... Accoltella il cognato in strada mentre torna a casa con la spesa: si salva grazie al giubbottoL'ha seguito e poi aggredito, mentre tornava a casa a piedi, con le buste della spesa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il video del sospettato che fugge. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Attentato a Trump: i dubbi sulla sicurezza e il manifesto dell’aggressoreIndagini federali sul sospetto 31enne, possibile bersaglio l’amministrazione. Allarme sicurezza sugli accessi interni all’hotel e protocolli sotto revisione dopo l’attacco sventato ... ilsole24ore.com Attentato Trump, Ecco il manifesto dell'aggressore pubblicato 10 minuti prima dell'attacco x.com ATTENTATO A TRUMP: COSA NON MI CONVINCE. Video completo nei commenti #politica #Trump #informazione @fanpiùattivi - facebook.com facebook