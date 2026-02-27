Accoltella il cognato in strada mentre torna a casa con la spesa | si salva grazie al giubbotto

Un uomo ha aggredito il cognato in strada mentre tornava a casa con le borse della spesa. Dopo averlo seguito, ha estratto un coltello e ha sferrato diversi fendenti. La vittima si è salvata grazie al giubbotto che indossava. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo l'episodio.

L'ha seguito e poi aggredito, mentre tornava a casa a piedi, con le buste della spesa. Ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire il cognato più volte. Prima ha sferrato un fendente alla testa, colpendolo in fronte con una lama di venti centimetri. Poi ha infierito sui fianchi, con diversi.

Accoltella il cognato in strada, incastrato dalle telecamere: il video dell’aggressioneLa corsa, l’aggressione alle spalle, i colpi sferrati ripetutamente sul corpo della vittima.

