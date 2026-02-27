Accoltella il cognato in strada mentre torna a casa con la spesa | si salva grazie al giubbotto

Da monzatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha aggredito il cognato in strada mentre tornava a casa con le borse della spesa. Dopo averlo seguito, ha estratto un coltello e ha sferrato diversi fendenti. La vittima si è salvata grazie al giubbotto che indossava. L'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo l'episodio.

L'ha seguito e poi aggredito, mentre tornava a casa a piedi, con le buste della spesa. Ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire il cognato più volte. Prima ha sferrato un fendente alla testa, colpendolo in fronte con una lama di venti centimetri. Poi ha infierito sui fianchi, con diversi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Accoltella la compagna al volto davanti alla figlia piccola: lei scappa in strada e si salvaPaura a Roma, dove gli agenti del distretto Casilino hanno salvato una donna accoltellata dal compagno e fuggita da casa insieme alla bimba piccola.

Accoltella il cognato in strada, incastrato dalle telecamere: il video dell’aggressioneLa corsa, l’aggressione alle spalle, i colpi sferrati ripetutamente sul corpo della vittima.

Temi più discussi: MONTEBELLUNA | ACCOLTELLO’ IL COGNATO, 56ENNE CONDANNATO A DUE ANNI E MEZZO; Accoltellò il cognato: condannato a due anni e mezzo, cade il tentato omicidio; Accoltellamento all'Appiani: 35enne sanguinante in questura dopo la lite. Arrestato e subito scarcerato l'aggressore.

accoltella il cognato inInsegue in strada il cognato che lo ha cacciato di casa e lo accoltella: le immagini del tentato omicidio a Paderno DugnanoNelle immagini l'aggressione del 18 febbraio scorso a Paderno Dugnano. Un 33enne egiziano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è accusato di aver aggredito il ... msn.com

Accoltella il cognato in strada, incastrato dalle telecamere: il video dell'aggressioneLa brutale aggressione ripresa dalle videocamere: 33enne colpisce il cognato alla fronte e ai fianchi con un coltello da cucina ... ilfattoquotidiano.it