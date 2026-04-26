Nella notte, a Washington, si è verificato un episodio di tensione durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Nella lobby di un hotel è stato segnalato uno sparo, portando all’attivazione di un protocollo di emergenza. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle persone coinvolte o sulle conseguenze dell’incidente, ma l’evento ha provocato un immediato allarme tra le forze di sicurezza presenti sul posto.

Momenti di forte tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca: alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nella lobby dell’hotel hanno fatto scattare un’immediata procedura d’emergenza. Il presidente Donald Trump, la first lady e il vicepresidente sono stati evacuati in pochi istanti, mentre nella sala e nelle aree di accesso gli ospiti cercavano riparo. L’attacco nella lobby e l’intervento del Secret Service. L’episodio è avvenuto al Washington Hilton poco dopo le 2.30 ora italiana. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato si sarebbe avvicinato all’ingresso principale e avrebbe superato di corsa la zona dei controlli, aprendo poi il fuoco nella lobby.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato a Trump, cosa è successo nella notte

Venezuela sotto attacco: esplosioni nella notte a Caracas

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