Rihanna e l’ombra dell’ossessione | cosa è successo nella notte

Nella notte, una donna è stata arrestata nella villa di Rihanna a Los Angeles, coinvolta in un episodio di violenza grave. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che ha manifestato comportamenti ossessivi e deliranti. La cantante non è rimasta ferita durante l’incidente, mentre le autorità hanno avviato le procedure del caso.

. Un gravissimo episodio di violenza ha colpito la villa di Rihanna a Los Angeles, portando all’arresto di una donna dalle ossessioni deliranti. Paura per Rihanna. La pop star è stata aggredita nella notte di due giorni fa, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la sua villa sulle colline di Los Angeles, un episodio che ha scosso l’ambiente dello spettacolo e che in poche ore ha assunto contorni ancora più inquietanti. Meno di ventiquattr’ore dopo gli spari, infatti, è emerso il nome della donna arrestata con l’ accusa di tentato omicidio: si tratta di Ivanna Ortiz, trentacinque anni, fermata dalle autorità dopo essere stata individuata nei pressi della proprietà della cantante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati L’ossessione del risultato: il Milan di Allegri tra pragmatismo e l’ombra dell’InterIl Milan si riaffaccia sul proscenio di San Siro con l’algida determinazione di chi non vuole concedere sconti alla storia. Olimpiadi, notizia-bomba sul team Italia: cosa è successo nella notteLa giornata di lunedì 9 febbraio prosegue nel segno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo una domenica chiusa dall’Italia con un... Una raccolta di contenuti su Rihanna e l'ombra dell'ossessione cosa... Argomenti discussi: ?Rihanna, dove vive: la villa da 14 milioni con spa, palestra e piscina a sfioro e l'attico appartenuto a Matthew Perry; Dettagli dell'incidente a casa di Riri, una donna viene arrestata.