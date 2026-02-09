Olimpiadi notizia-bomba sul team Italia | cosa è successo nella notte

Nella notte, una notizia improvvisa ha scosso il team Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I membri della squadra sono stati svegliati da una comunicazione urgente che riguarda uno dei loro compagni. Al momento, i dettagli sono ancora confusi, ma la situazione ha creato tensione tra gli atleti e lo staff. La giornata di lunedì si apre con molta attenzione, anche se ancora non si sa come questa vicenda possa influenzare le prossime gare.

La giornata di lunedì 9 febbraio prosegue nel segno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo una domenica chiusa dall'Italia con un risultato inedito nel pattinaggio di figura. Nella notte, al Forum di Assago a Milano, è arrivato lo storico bronzo nel team event di pattinaggio di figura, una medaglia mai ottenuta prima dalla Nazionale azzurra in questa competizione. Il programma prevede intanto un nuovo appuntamento allo Stelvio Ski Centre, dove lo sci alpino torna centrale con la combinata a squadre maschile, specialità al debutto in sede Olimpica e costruita su due prove distinte, una di velocità e una tecnica, con classifica determinata dalla somma dei tempi.

