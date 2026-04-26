Durante una serata dedicata al giornalismo e al dibattito pubblico, si è verificato un attentato rivolto all’ex presidente. La manifestazione, inizialmente pensata come un momento di confronto, si è rapidamente trasformata in un episodio che mette in luce la tensione crescente nel panorama politico globale. Le prime reazioni ufficiali sono arrivate anche da figure politiche nazionali, che hanno commentato l’accaduto senza entrare nel merito delle responsabilità.

Una serata nata per celebrare il giornalismo e il confronto si è trasformata in pochi istanti in un simbolo della fragilità del clima politico internazionale. Gli spari hanno infranto l’atmosfera istituzionale, lasciando spazio a paura e tensione. Da quell’episodio, però, si è levata quasi immediatamente una risposta compatta: una condanna trasversale, che attraversa confini e schieramenti, nel nome della difesa dei valori democratici. Tra le prime reazioni, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso «piena solidarietà» a Donald Trump, alla first lady Melania Trump e al vicepresidente JD Vance. «Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie», ha scritto Meloni, aggiungendo che «non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Trump, arrivano le parole di Giorgia Meloni: cosa ha detto

Donald Trump, l'attacco a Papa Leone XIV e Giorgia Meloni - Agorà 15/04/2026

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"Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie" La premier Giorgia Meloni esprime solidarietà a Trump: https://fanpa.ge/sfroX - facebook.com facebook

Giorgia Meloni qualche minuto fa ha fatto un post per stigmatizzare alcuni episodi (orribili) accaduti oggi. E non ci sarebbe niente di male se non fosse che si è "dimenticata" di citare quello più grave: un uomo in mimetica che ha ferito a Roma due manifestanti x.com