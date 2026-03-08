ABBONATI A DAYITALIANEWS Trionfo militare senza eguali. Durante un’intervista alla Cbs, il presidente americano Donald Trump ha descritto come “ record storico ” i risultati dell’operazione militare in Iran. Secondo Trump, l’azione degli Stati Uniti ha prodotto effetti devastanti: missili distrutti, droni abbattuti e fabbriche fatte esplodere in tempo reale. Ha aggiunto che la marina e l’aviazione iraniana sono state completamente eliminate, parlando di 42 navi affondate in sei giorni. “Ogni componente delle loro forze armate è sparita, così come la leadership”, ha dichiarato il tycoon, sottolineando che non resta nulla intatto. Risposta alle minacce iraniane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: “In Iran vittoria senza precedenti, tutto è stato neutralizzato”. Cosa ha detto su Giorgia Meloni

Leggi anche: Trump e la promessa del boom economico “senza precedenti”. Remigration e premio ai soldati: cosa ha detto nel discorso alla Nazione

Leggi anche: Trump da record sullo Stato dell'Unione. Tasse, Iran, attacchi a Biden e i dem: cosa ha detto

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

Una selezione di notizie su Giorgia Meloni.

Discussioni sull' argomento Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioni; Meloni ora non vuole sembrare troppo trumpiana. E cerca gli europei; Roma avvisata dopo l'attacco, solidarietà di Meloni a leader del Golfo; Meloni: L'Italia non è in guerra, ma in Parlamento fuoco e fiamme.

Non parlare della guerra in corso. Per evitare imbarazzi, scivoloni e critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un punto di riferimento del partito. E lasciare che a farlo siano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio - facebook.com facebook

Donald Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare: è un'ottima leader e un'amica" x.com