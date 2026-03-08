Trump | In Iran vittoria senza precedenti tutto è stato neutralizzato Cosa ha detto su Giorgia Meloni

Trionfo militare senza eguali. Durante un'intervista alla Cbs, il presidente americano Donald Trump ha descritto come " record storico " i risultati dell'operazione militare in Iran. Secondo Trump, l'azione degli Stati Uniti ha prodotto effetti devastanti: missili distrutti, droni abbattuti e fabbriche fatte esplodere in tempo reale. Ha aggiunto che la marina e l'aviazione iraniana sono state completamente eliminate, parlando di 42 navi affondate in sei giorni. "Ogni componente delle loro forze armate è sparita, così come la leadership", ha dichiarato il tycoon, sottolineando che non resta nulla intatto. Risposta alle minacce iraniane.

trump in iran vittoria senza precedenti tutto 232 stato neutralizzato cosa ha detto su giorgia meloni
