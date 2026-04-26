Continuano ad emergere informazioni in merito al tentativo di assassinio ai danni di Donald Trump. L’attentatore, in un manifesto condiviso con i suoi parenti poco prima dell’attacco, si autodefiniva “un amichevole assassino federale”. In questo si legge la volontà di colpire diversi funzionari dell’amministrazione Trump e, al contrario, dichiarava di non voler ferire le forze dell’ordine. Online è possibile leggere il manifesto di Cole Allen. Il manifesto dell’attentatore Il New York Post ha pubblicato il manifesto di Cole Allen, l’uomo che ha attentato alla vita di Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Questo documento sarebbe stato condiviso proprio dall’attentatore poco prima di compiere il gesto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attentato a Donald Trump, nel manifesto l'attentatore si autodefiniva "l'amichevole assassino federale"

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