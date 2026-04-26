Sabato sera, un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco contro un checkpoint vicino alla residenza presidenziale. L’individuo è stato fermato dopo uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza del Secret Service. L’episodio ha causato momenti di caos nelle vicinanze, senza segnalare feriti o danni gravi. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui dettagli dell’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo di 31 anni ha attaccato un checkpoint della White House sabato sera.. Il sospettato è stato fermato dopo uno scontro a fuoco con il Secret Service.. Washington è stata teatro di una violenta aggressione nella tarda serata di sabato, quando un uomo armato ha preso di mira un posto di blocco durante la cena della White House Correspondents’, costringendo Trump e i presenti a un’evacuazione immediata. L’attacco, avvenuto presso il checkpoint di sicurezza esterno alla sede dell’evento annuale, ha scatenato il panico all’interno della sala da ballo. Un individuo di 31 anni, proveniente dalla California, ha caricato le forze dell’ordine utilizzando un fucile a canne mozze insieme ad altre armi, dando inizio a uno scontro a fuoco con gli agenti in servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco armato alla White House: caos e scontro a fuoco con Trump

What Really Happened: Gunman Intercepted Before Reaching Ballroom | White House Dinner Chaos

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