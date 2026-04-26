Attacco al Hilton | Trump spinge per la nuova sala blindata da 400mln

Durante una cena organizzata dall'associazione dei corrispondenti, si è verificato un attacco armato presso il Washington Hilton. In seguito all'incidente, sono stati annunciati lavori per la realizzazione di una nuova sala blindata. Il progetto ha un budget stimato di circa 400 milioni di dollari e viene sostenuto da Donald Trump. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento.

? Cosa sapere Attacco armato al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti coinvolge Donald Trump.. Trump propone nuova sala da 400 milioni di dollari per la Casa Bianca.. Dopo l’attacco armato avvenuto presso il Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti, Donald Trump ha collegato le criticità emerse nella sicurezza dell’evento alla necessità di approvare immediatamente la costruzione di una nuova sala da ballo presso la Casa Bianca. Il Presidente ha convocato una conferenza stampa subito dopo l’accaduto per analizzare la dinamica della serata, attribuendo l’azione a un individuo isolato e ringraziando contemporaneamente le forze dell’ordine e il Secret Service per aver impedito che la situazione degenerasse in una strage.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco al Hilton: Trump spinge per la nuova sala blindata da 400mln Notizie correlate Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverseDoveva essere la serata del disgelo fra Donald Trump e la stampa accreditata alla Casa Bianca. Leggi anche: Spari alla cena di Trump, la vedova di Charlie Kirk portata via in lacrime dalla sala dell’Hilton Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse; Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Trump dopo gli spari: Ecco perché serve una nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Presidente Usa: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Spari all'Hilton di Washington con Trump e mezzo governo, la cronaca dell'attaccoAttimi di terrore a Washington. Un uomo armato di fucile, pistola e coltelli ha fatto irruzione nell’atrio esterno della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui partecipava il presidente ... rainews.it Attacco armato all’Hotel Hilton di Washington durante una cena di gala con Trump, Melania, JD Vance e i giornalisti accreditati alla Casa Bianca. Il presidente, la first lady e il vice sono rimasti illesi e messi al sicuro dal Secret Service. Ferito invece un agente, - facebook.com facebook Il momento degli spari durante la cena dei corrispondenti al Washington Hilton, dopo l'irruzione di un uomo armato all'hotel Hilton x.com