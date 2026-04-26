Atp Madrid Sinner regola Moller in due set e approda agli ottavi di finale

Jannik Sinner ha superato Elmen Moller in due set, con il punteggio di 6-2 e 6-3, al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita è durata un’ora e 17 minuti, e ha consentito all’italiano di qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo.

Senza faticare più di tanto, Jannik Sinner vince la gara contro l’austriaco Elmen Moller in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora 17 minuti di gioco al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Agli ottavi se la vedrà con uno tra il britannico Norrie o l’argentino Tirante. Una gara senza patemi d’animo, in qualche occasione ha faticato ma l’azzurro è soltanto alla sua seconda gara in Spagna e su un terreno particolare a causa dell’altitudine (si gioca a 650 metri sul livello del mare). Sinner ha badato al sodo, è stato concreto cedendo soltanto un break al suo avversario. Le parole di Jannik. “Oggi è andata un po’ meglio rispetto alla prima gara, avversario diverso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Madrid, Sinner regola Moller in due set e approda agli ottavi di finale Notizie correlate Sinner vola agli ottavi a Madrid: Moller battuto in due set, ora sogna un record storicoDopo un esordio complicato, l’azzurro domina il danese e accede agli ottavi del Masters 1000: nel mirino un primato mai raggiunto prima Jannik Sinner... Tennis: Sinner supera il danese Moller e approda agli ottavi a MadridDopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner approda facilmente agli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno; Dilemma Sinner: parteciperà o meno al Masters 1000 di Madrid? Tutti gli scenari; Atp Madrid, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Sinner e degli altri italiani. LIVE Sinner-Moller 6-2, 6-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: partita agevole e pass per gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il rovescio inside-out di Moller. A-40 Servizio al centro di Sinner. 40-40 Largo il rovescio ... oasport.it Atp Madrid, Musetti batte Griekspoor. Ora Sinner affronta Moller, Jannik vince il 1° setAl terzo turno il carrarino sfida l’olandese testa di serie numero 29, mentre il numero 1 del mondo scende in campo contro il qualificato classe 2003. Gioca invece per approdare ai quarti di finale ... tg24.sky.it Sinner-Moller all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Sinner-Moller diretta Atp Madrid Masters 1000: terzo turno - facebook.com facebook