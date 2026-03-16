Tennis lunedi' storico per l' Italia | 4 azzurri nella Top 20 Sinner Musetti Cobolli e Darderi

Lunedì è una giornata da record per il tennis italiano maschile, con quattro giocatori che si sono posizionati tra i primi 20 del ranking mondiale. Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi sono riusciti a raggiungere questa prestigiosa quota, segnando una tappa importante nella storia del tennis italiano. Questa situazione rappresenta un risultato senza precedenti per il settore nel paese.

E’ un lunedì storico per il tennis italiano maschile: per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking ATP. Seguono Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli, che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Il record è reso possibile dall’ascesa alla 18ma piazza di Luciano Darderi, 14esimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973. Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz, sempre leader della classifica mondiale, da 3. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis, lunedi' storico per l'Italia: 4 azzurri nella Top 20. Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi Articoli correlati Leggi anche: Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20 Tennis: 4 azzurri nella top 20, record storico per l’ItaliaIl tennis italiano sta per scrivere una pagina storica, con quattro azzurri che si preparano ad entrare nella top 20 mondiale. Una selezione di notizie su Tennis lunedi' storico per l'Italia 4... Discussioni sull' argomento Ranking ATP, lunedì storico: 4 italiani in Top 20. Sinner avvicina Alcaraz; Tennis, un altro record per l'Italia: da lunedì con Darderi 4 azzurri in top20 ranking Atp; Ranking Atp Live, Sinner n.2 e quattro italiani nella top 20: è record; Sinner in buona compagnia: anche Darderi sarà tra i primi 20 della classifica con altri tre azzurri. Ranking ATP aggiornato dopo Indian Wells. Jannik si avvicina! skysporttennis - facebook.com facebook , Jannik ci ha spedito una cartolina da Indian Wells #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner x.com