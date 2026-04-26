ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 26 aprile ordine di gioco streaming azzurri in campo

Oggi, domenica 26 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 si svolge con le partite di terzo turno del singolare maschile, i sedicesimi del singolare femminile e le gare del doppio femminile. La giornata include anche le partite trasmesse in streaming e in televisione, con orari e ordine di gioco disponibili per gli appassionati. Tra gli atleti italiani in campo, ci sono alcuni giocatori che partecipano ai vari eventi in programma.

Oggi, domenica 26 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, inizierà i match di terzo turno del singolare maschile, concluderà i sedicesimi del singolare femminile, e proseguirà il percorso del doppio femminile. Nei sedicesimi di finale del torneo maschile tornano in campo i due alfieri azzurri. Lorenzo Musetti, sesto favorito del tabellone, affronta l’olandese Tallon Griekspoor, ventinovesima testa di serie, e insegue le necessarie conferme dopo la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz. Jannik Sinner, dopo le difficoltà dell’esordio contro il sempre ostico francese Benjamin Bonzi, torna in campo per affrontare il qualificato danese Elmer Moller.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 26 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo Notizie correlate ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 24 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, venerdì 24 aprile, per i Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, inizierà il secondo turno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 25 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo; RECAP! Day 4: Sinner batte Bonzi e vola al terzo turno. Musetti avanti, Grant out. Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it Sinner-Moller oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il terzo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it ATP Madrid, Zverev: "L'assenza di Alcaraz opportunità per gli altri Non è il modo giusto di vedere le cose" - facebook.com facebook 4 L’Atletico Madrid ribalta l’Athletic Bilbao La chiude Sorloth #AtleticoMadrid #LaLiga #DAZN x.com