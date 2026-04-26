Atp Madrid 2026 oggi in campo Musetti e Sinner Segui i match degli italiani
Oggi a Madrid, nel torneo ATP 2026, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner si sfidano nei sedicesimi di finale. La competizione, un Masters 1000 sulla terra rossa, vede i due tennisti italiani scendere in campo per proseguire il cammino nel torneo. I match si svolgono nel pomeriggio e sono seguiti da appassionati e addetti ai lavori che monitorano gli esiti delle sfide.
Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono oggi, 26 aprile, impegnati nei 16esimi di finale dell’ Atp di Madrid 2026, importante Masters 1000 sulla terra rossa. Il 24enne carrarino affronta in un match programmato alle 13.35 l’olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del tabellone, mentre l’altoatesino se la vedrà alle 16 contro il danese Elmer Møller, numero 169 del ranking Atp. Atp Madrid 2026 Oggi i 16esimi di finale del torneo spagnolo, che si gioca sulla terra rossa Inizio diretta: 260426 13:45 Fine diretta: 260426 23:59 13:54 260426 Iniziato il match di Musetti. Subito break dell'azzurro Lorenzo Musetti inizia bene la sfida contro Griekspoor per i 16esimi di finale.🔗 Leggi su Lapresse.it
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