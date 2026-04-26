Atp Madrid 2026 oggi in campo Musetti e Sinner Segui i match degli italiani

Oggi a Madrid, nel torneo ATP 2026, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner si sfidano nei sedicesimi di finale. La competizione, un Masters 1000 sulla terra rossa, vede i due tennisti italiani scendere in campo per proseguire il cammino nel torneo. I match si svolgono nel pomeriggio e sono seguiti da appassionati e addetti ai lavori che monitorano gli esiti delle sfide.