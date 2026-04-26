Atmane crolla per i crampi si fa aiutare da Humbert poi vince E il pubblico impazzisce

Durante il derby francese all’ATP di Madrid, il giocatore Atmane si è improvvisamente fermato a causa di crampi molto intensi, finendo a terra durante il secondo set. Humbert ha deciso di aiutarlo, e successivamente il match è continuato con il giocatore francese che ha vinto l’incontro, scatenando la reazione del pubblico. La partita ha visto momenti di tensione e attenzione, con Atmane costretto a ricevere assistenza medica sul campo.

Succede di tutto all'Atp di Madrid nel derby francese tra Atmane e Humbert. Il primo si ferma e crolla a terra durante il secondo set per crampi potentissimi che non lo fanno rimanere in piedi. Humbert lo aiuta, portandogli a un certo punto anche una sedia. Poi il match in qualche modo riprende, con Atmane che trionfa contro il connazionale. Stretta di mano gelida tra i due e fischi assordanti da parte del pubblico.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atmane crolla per i crampi, si fa aiutare da Humbert, poi vince. E il pubblico impazzisce Notizie correlate Pronostico e quote Ugo Humbert – Terence Atmane, Madrid 25-04-2026Ugo Humbert e Terence Atmane si affronteranno sul campo numero 5 al termine del match tra Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi dunque... Leggi anche: “Ero un po’ sorpreso, poi mi sono detto ‘ok, è normale'”: Berrettini vince a Indian Wells nonostante i crampi Aggiornamenti e dibattiti Atmane trionfa a Madrid: vince su Humbert nonostante i crampiTerence Atmane ha conquistato una delle vittorie più incredibili del circuito ATP, superando Ugo Humbert in due set, entrambi al tie-break, durante il torneo di Madrid. Il match si è trasformato in un ... it.blastingnews.com Atmane bat Humbert a Madrid nonostante i crampi: rimonta pazzesca al tie-breakIl francese, in preda ai crampi e caduto a terra, ribalta il tie-break del secondo set e elimina la testa di serie n.30 Ugo Humbert in due ore e 16 minuti. Questo sabato a Madrid, il 47° giocatore mon ... msn.com