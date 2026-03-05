Un giocatore di tennis ha vinto una partita a Indian Wells nonostante abbia avuto crampi durante il secondo set. Ha raccontato di essere stato sorpreso all’inizio, ma poi ha accettato la situazione. Nel corso del match, ha combattuto fino all’ultimo punto, dimostrando determinazione. Durante il terzo set, ha avuto i crampi, ma non si è arreso, portando a casa la vittoria.

“Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all’ultimo punto. A inizio terzo set ho avuto i crampi”. Matteo Berrettini batte Adrien Mannarino all’esordio a Indian Wells e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 statunitense di Los Angeles. L’italiano ha vinto in tre set ( 4-6, 7-5, 7-5 ) nonostante abbia dovuto lottare contro i crampi che a fine match lo hanno tenuto a terra per cinque minuti. Il romano ha sconfitto il francese Mannarino dopo due ore e tre quarti di partita, con una tenuta fisica che è il dato per lui più confortante dopo i tanti problemi avuti anche nell’ultimo periodo. Nonostante i crampi nel finale, Berrettini è riuscito comunque a tenere un buon livello per quasi tre ore di gioco e ha portato a casa un match contro un avversario sempre ostico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero un po’ sorpreso, poi mi sono detto ‘ok, è normale'”: Berrettini vince a Indian Wells nonostante i crampi

Leggi anche: Matteo Berrettini più forte di Adrian Mannarino e dei crampi! Azzurro al 2° turno di Indian Wells

Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set(Adnkronos) – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells.

Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells.

Temi più discussi: Indian Wells: Berrettini eroico, batte Mannarino e i crampi. Fiero di me stesso. Venerdì sfiderà Zverev; Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set; Berrettini vince e crolla: dramma e sollievo a Indian Wells!; Masters 1000 Indian Wells: Berrettini che grinta! Batte Mannarino (e i crampi) al termine di una rimonta durissima - LiveTennis.it.

Indian Wells, Berrettini ok all'esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 setEsordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, n.66 Atp, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 7-5, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, ... adnkronos.com

Tennis, Indian Wells, Berrettini: Stanco ma soddisfatto, ho messo in campo davvero tutto quello che avevoMatteo Berrettini ha sconfitto i crampi e battuto il francese Mannarino nel confronto di Indian Wells. Ecco le sue parole nel post gara: Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, ... napolimagazine.com

Più forte anche dei crampi Le parole di Matteo Berrettini dopo aver sconfitto Mannarino all’esordio a Indian Wells - facebook.com facebook

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com