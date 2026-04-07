Si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale della Champions League 20252026 tra Barcellona e Atletico Madrid. La partita mette di fronte due squadre con una lunga storia nel calcio europeo e si prevede uno spettacolo ricco di emozioni. Le formazioni probabili sono state annunciate e l’evento sarà trasmesso in diretta su alcune piattaforme. La sfida si svolge allo stadio di casa del Barcellona.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 20252026. Si affrontano due squadre dalla grande tradizione europea, per cui ci si aspetta tanto spettacolo ed emozioni. Barcellona-Atletico Madrid si giocherà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Camp Nou BARCELLONA-ATLETICO MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I catalani non vincono il massimo trofeo continentale da 11 anni, un digiuno che inizia a diventare pesante un un club di una tale dimensione. La squadra di Flick ha disputato una eccellente fase a campionato, nella quale ha ottenuto il quinto posto con 16 punti in 18 partite. Grazie a questo piazzamento, sono stati evitati i playoff, raggiungendo direttamente gli ottavi dove è stato eliminato agevolmente il Newcastle. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Barcellona-Atletico Madrid, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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