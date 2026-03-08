Atletico Madrid-Tottenham andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lunedì sera si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026 tra Atletico Madrid e Tottenham. La partita si terrà allo stadio dell’Atletico, con le formazioni che stanno preparando le probabili scelte di formazione. La sfida sarà trasmessa in diretta su alcuni canali e piattaforme online, permettendo ai tifosi di seguire tutti i momenti dell’incontro.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Gli spagnoli vogliono sfruttare il periodo di crisi degli inglesi, che però sanno di non poter sbagliare ancora. Atletico Madrid-Tottenham si giocherà martedì 10 marzo 2026 alle ore 21 presso il Wanda Metropolitano. ATLETICO MADRID-TOTTENHAM: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli hanno staccato il pass per gli ottavi solamente dopo i playoff. Tredici i punti collezionati dai Colchoneros nella fase a girone unico, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La squadra di Simeone ha iniziato il suo cammino europeo perdendo 3-2 col Liverpool, poi la cinquina all'Eintracht prima di un nuovo ko con l'Arsenal, che si è imposto per 4-0. Tre panchine e tre sconfitte per Igor Tudor. Il Tottenham, quando mancano 9 giornate alla fine della Premier League, ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Adesso ci sarà la doppia sfida con l'Atletico Madrid in Champions e poi dovrà andare