Atletico Ascoli | doppietta di Valentini e playoff già in tasca

Nella partita tra Sammaurese e Atletico Ascoli, la squadra di casa ha vinto 2-0 grazie a una doppietta di Valentini. Nonostante questa sconfitta, l’Atletico Ascoli ha già assicurato il quarto posto e l'accesso ai playoff. La gara si è giocata a San Mauro Pascoli e ha visto la formazione ospite chiudere in svantaggio, mantenendo comunque la posizione utile per la fase finale del campionato.

? Cosa sapere Sammaurese batte Atletico Ascoli 2-0 a San Mauro Pascoli con doppietta di Valentini.. Il risultato non impedisce alla squadra di Seccardini di conquistare il quarto posto.. L’Atletico Ascoli assorbe una sconfitta senza particolari ripercussioni sul percorso stagionale, finendo a San Mauro Pascoli per 2-0 contro la Sammaurese in questa domenica 26 aprile 2026. Nonostante il risultato negativo ottenuto allo stadio Macrelli, la squadra guidata da Simone Seccardini può festeggiare un traguardo fondamentale: il quarto posto in classifica è ormai garantito con una giornata di anticipo. Tale certezza è arrivata grazie al cedimento del Notaresco, che in casa ha subito la prestazione del San Marino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Ascoli: doppietta di Valentini e playoff già in tasca Notizie correlate "Atletico Ascoli, obiettivo playoff"Archiviato il turno di riposo, l’Atletico Ascoli è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta l’UniPomezia in una sfida importante di... Atletico Ascoli, pareggio in Senigallia: l’obiettivo playoff è vicinoL'Atletico Ascoli si porta a casa un pareggio in trasferta contro la Vigor Senigallia, un risultato che non scalfisce la posizione della squadra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Atletico Ascoli; Feltrin: Atletico Ascoli, avanti con i nostri principi; Atletico Ascoli, in trasferta con la Sammaurese nella penultima di campionato; Serie D: Atletico – Ascoli e Fossombrone fanno 1-1. Atletica Leggera: all’ASA il 37° Trofeo Città di AscoliGrande successo per l’ASA al 37° Trofeo Città di Ascoli, Meeting Nazionale di Atletica Leggera. La società si aggiudica il trofeo finale, precedendo ... picenonews24.it Atletica, l’ASA vince il 37° Trofeo Città di AscoliDopo anni di stop, il meeting nazionale riparte sull’impianto rinnovato con vittorie, record personali e risultati di rilievo per gli atleti ascolani ... lanuovariviera.it E’ stata una settimana ‘calda’ in casa Atletico Ascoli. Le voci su una possibile fusione con la Santegidiese hanno tenuto... - facebook.com facebook