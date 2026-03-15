atletico ascoli obiettivo playoff

L’Atletico Ascoli si prepara a scendere in campo dopo il turno di riposo per affrontare in trasferta l’UniPomezia. La squadra cerca punti importanti in questa fase finale del campionato, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. La partita rappresenta un momento decisivo per le ambizioni della formazione, che vuole consolidare la propria posizione in classifica.

Archiviato il turno di riposo, l’ Atletico Ascoli è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta l’ UniPomezia in una sfida importante di questo finale di stagione. Ad illustrare le difficoltà del match è stato mister Simone Seccardini. Si torna in campo dopo il turno di riposo e dopo una serie importante di risultati utili consecutivi. In che momento è arrivata questa sosta? "La sosta è stata utile. I ragazzi hanno avuto qualche giorno per ricaricare le energie, stare con le famiglie e recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale. Siamo tornati al lavoro con grande motivazione e con la voglia di riprendere il nostro percorso, cercando di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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