Dopo aver eliminato dalla Coppa Italia e concluso con la semifinale contro la Lazio, l’Atalanta si prepara a tornare in campo. La squadra bergamasca affronta domani pomeriggio la gara contro il Cagliari, con l’obiettivo di continuare la corsa verso l’Europa. Il tecnico ha dichiarato che la squadra vuole concludere bene questa fase della stagione, concentrandosi sulla prossima sfida.

Bergamo, 26 aprile 2026 – Archiviata la Coppa Italia, smaltita la delusione dell’eliminazione in semifinale contro la Lazio cedendo ai rigori, l’Atalanta riparte domani pomeriggio (ore 18.30) da Cagliari. Obiettivo inseguire l’ Europa League cercando di tenere il passo di chi sta davanti. Il tecnico Palladino. “Il campionato non è finito, ci sono 15 punti a disposizione e vogliamo farne il più possibile. Vogliamo finire bene la stagione e dare un segnale importante a chi è davanti e dietro”, ha spiegato il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino nella conferenza stampa della vigilia al centro sportivo di Zingonia. Sottolineando la capacità, più volte dimostrata in questa stagione, della sua squadra nel saper reagire immediatamente dopo una sconfitta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta, la rincorsa all’Europa riparte da Cagliari. Palladino: “Vogliamo finire bene”

Notizie correlate

Leggi anche: Palladino sfida Sarri. Atalanta da rincorsa. Il turnover è “light“

Percassi prima di Atalanta Juve: «Vogliamo fare bene questa sera. Rinnovo Palladino? Ecco quando arriverà»di Francesco SpagnoloPercassi a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai giornalisti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vogliamo fare una gran partita, il pubblico saprà trascinarci. Le parole di Palladino alla vigilia di Atalanta-Lazio; L'Atalanta frena la Roma, a Krstovic risponde Hermoso: ambizioni giallorosse di Champions più lontane; Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic, Champions lontana; Roma-Atalanta, la MOVIOLA: mani di De Roon sul goal di Krstovic, Marelli: Palla inattesa. Pisilli rischia il rosso.

Atalanta, la mancanza di qualità e dell'ultima giocata: l'epilogo della stagione ha questi due problemiLa difficile rincorsa a un posto per la prossima stagione europea passa da due crocevia importanti, come ha dimostrato la sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio, nella semifinale di ritorno di C ... bergamo.corriere.it

Roma-Atalanta, la MOVIOLA: mani di De Roon sul goal di Krstovic, Marelli: Palla inattesa. Pisilli rischia il rossoLa gara dell'Olimpico è quindi tesa e ricca di scontri con l'Aia che ha designato Marcenaro per dirigere la gara, con Guida e Sozza in sala var a Lissone. Calciomercato racconta live gli episodi ... calciomercato.com

Cagliari-Atalanta Conferenza stampa di Fabio Pisacane alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: segui le parole del tecnico rossoblù in diretta - facebook.com facebook

Crediamoci. @seriecofficial | 38ª giornata Catania Stadio comunale, Caravaggio 18:00 CEST #AtalantaU23Catania #SerieCSkyWifi #GoAtalantaGo x.com