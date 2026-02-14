Palladino sfida Sarri Atalanta da rincorsa Il turnover è light

Palladino ha deciso di sfidare Sarri con un approccio più leggero al turnover, puntando su una formazione che mantiene alcuni titolari chiave. La partita tra Lazio e Atalanta si svolge oggi alle 18 all'Olimpico, dove i tifosi biancocelesti potrebbero essere assenti a causa delle proteste contro la presidenza Lotito, mentre i bergamaschi non sono presenti per motivi di sicurezza. Sarà il primo di tre incontri ravvicinati tra le due squadre, che anticipano la semifinale di Coppa Italia.

Primo di tre incroci ravvicinati tra Lazio e Atalanta. Questo pomeriggio alle 18, in uno stadio Olimpico annunciato vuoto per le contestazioni dei vari gruppi organizzati laziali contro la presidenza Lotito, e con l’assenza di tifosi bergamaschi cui è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico, biancocelesti e nerazzurri si affrontano in un antipasto della semifinale di Coppa Italia. Lazio col morale alto, reduce da una settimana positiva aperta dal pareggio sul campo della Juventus per 2-2 e proseguita con la vittoria ai rigori a Bologna in Coppa Italia. Sarri, che ha polemizzato per il calendario che costringe la sua squadra a scendere in campo dopo meno di 72 ore dall’impegno a Bologna, con due giorni in meno di riposo rispetto all’Atalanta che ha giocato lunedì, dovrà fare di necessità virtù non avendo a disposizione diversi titolari come Basic, Lazzari, Pedro, Romagnoli e Zaccagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lazio-Atalanta, l’Europa passa per l’Olimpico: Sarri sfida il muro di Palladino Lazio e Atalanta si affrontano sabato 14 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, in un incrocio valevole per la venticinquesima giornata di Serie A che mette in palio punti determinanti per le ambizioni continentali di entrambe le compagini.

L’Atalanta cerca una svolta fondamentale nella corsa alla zona Champions, iniziando dall’anticipo delle 20.

