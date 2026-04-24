Atalanta problemi al ginocchio per Bernasconi salta il Cagliari

Durante la partita di Coppa Italia contro la Lazio, il centrocampista dell'Atalanta è uscito dal campo accompagnato da dolore al ginocchio. Gli esami medici hanno confermato un problema al ginocchio, che ha portato alla sua assenza nella prossima partita contro il Cagliari. La situazione richiede ulteriori valutazioni prima di definire i tempi di recupero.

CALCIO. Il centrocampista nerazzurro era uscito dal campo dolorante nel match di Coppa Italia contro la Lazio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, problemi al ginocchio per Bernasconi, salta il Cagliari Notizie correlate Atalanta, tegola per Lorenzo Bernasconi: trauma distrattivo al ginocchio destroBergamo, 24 aprile 2026 – Brutta tegola per l’Atalanta, impegnata nella difficile rincorsa al sesto posto. Leggi anche: Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Infortunio al ginocchio per Bernasconi in Atalanta-Lazio: cosa si è fatto l'esterno nerazzurro e i tempi di recupero; Serie A, chi recupera e chi no per la 33^ giornata; Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori; Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa. Atalanta, problemi al ginocchio per Bernasconi, salta il CagliariL’Atalanta nel posticipo di campionato di lunedì 27 aprile a Cagliari non potrà contare su Lorenzo Bernasconi. Coinvolto in uno scontro di gioco col laziale Patric intorno al decimo minuto del secondo ... ecodibergamo.it Quando torna Bernasconi? L'esterno dell'Atalanta salta il Cagliari e non soloBrutte notizie in casa Atalanta dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Lorenzo Bernasconi si è fermato nel corso del secondo tempo a causa di un problema al ginocchio destro dopo un contr ... tag24.it Infortunio #Bernasconi Le ultime sul giocatore dell'#Atalanta - facebook.com facebook SM - #Palestra, abbondano i corteggiatori. L' #Atalanta ha due opzioni x.com