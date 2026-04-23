Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la squadra si prepara per la partita di campionato in programma lunedì 27 aprile in Sardegna. I giocatori che hanno accusato problemi fisici, Bernasconi e Hien, sono sotto osservazione e monitorati dallo staff medico. La trasferta in Sardegna rappresenta un nuovo impegno per la squadra, che cerca di tornare a ottenere risultati positivi dopo la gara precedente.

CALCIO. Dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia i nerazzurri iniziano a preparare la trasferta di campionato in Sardegna di lunedì 27 aprile. Possibili alcuni cambi di formazione. I due giocatori sotto i riflettori per quanto riguarda l'infermeria sono Bernasconi e Hien. Il terzino è uscito dal campo mercoledì, nella semifinale di coppa, a causa di un dolore al ginocchio destro: potrebbe essere solo una contusione. Il centrale è assente ormai da un mese in quanto alle prese con un problema all’adduttore. Lo svedese spera di rientrare lunedì, ma esattamente come il compagno sarà da valutare. Sempre fermo per la pubalgia il terzo portiere Rossi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori

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