Sabato sera all’Olimpico si disputa una partita di calcio tra la squadra di Bergamo e quella di Roma, valida per un’eventuale qualificazione in Europa League. La squadra ospite schiererà in attacco l’attaccante che ha già giocato in passato contro questa formazione. La partita è programmata per le 20 e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in vista della stagione.

Bergamo, 15 aprile 2026 – Sabato sera nella sfida-spareggio per l’ Europa League all’Olimpico contro la Roma (ore 20.45) l’Atalanta dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto Gianluca Scamacca, uno degli ex di turno insieme a Davide Zappacosta. Il 27enne centravanti romano, dopo le tre settimane di sosta a marzo per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare il Verona e il Lecce e a non essere utilizzato negli spareggi per i Mondiali con l’Italia, è tornato in campo nell’ultima mezz’ora sabato alla New Balance Arena contro la Juventus, dando ottimi segnali e sfiorando nel finale il gol di testa. La sua ultima da titolare un mese fa nella trasferta in casa della capolista Inter.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, sabato contro la Roma l’ex di turno Scamacca a guidare l’attacco

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