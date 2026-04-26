Asti Rasero lascia la Provincia | ecco la svolta verso la Banca

Maurizio Rasero ha annunciato di aver lasciato la presidenza della Provincia di Asti per assumere il ruolo di dirigente della Banca di Asti. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace nelle prossime settimane. Rasero ha ricoperto la carica di presidente della Provincia per diversi anni, prima di passare alla direzione di un istituto di credito locale. La sua transizione segna un cambiamento importante nel panorama istituzionale e finanziario della zona.

? Cosa sapere Maurizio Rasero lascia la presidenza della Provincia di Asti per guidare la Banca di Asti.. Simone Nosenzo assumerà la carica provinciale in attesa delle prossime elezioni amministrative.. Piazza San Secondo ad Asti, domenica 25 aprile 2026, accoglie il discorso di Maurizio Rasero che annuncia ufficialmente la fine del suo mandato come presidente della Provincia per assumere la guida della Banca di Asti da domani. Il sindaco astigiano ha scelto la ricorrenza della festa della Liberazione per comunicare la decisione di lasciare l’Ente provinciale di piazza Alfieri. L’annuncio è arrivato poche ore dopo il suo rientro da un viaggio in Giappone, mentre tra la folla e i fedeli della piazza il clima era quello di una transizione politica già percepita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, Rasero lascia la Provincia: ecco la svolta verso la Banca Notizie correlate Caso Rasero: i consiglieri PD dimettono le deleghe in ProvinciaI consiglieri provinciali del Partito Democratico, Andrea Gamba e Alessandro Negro, hanno comunicato la decisione di rinunciare alle proprie deleghe... Banca di Asti: sportelli già in fuga, la verità dietro i tagli? Cosa sapere Il consigliere Migliasso segnala accorpamenti e riduzioni di sportelli già attivi in Astigiano e Albese. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il sindaco Rasero guiderà la Banca d'Asti: Mi dimetto da presidente della Provincia; Colpo di scena ad Asti: Rasero lascia la Provincia per guidare la banca; Rasero si dimette da presidente della provincia di Asti; Maurizio Rasero lascia la presidenza della Provincia di Asti e va alla guida della Banca di Asti. Il sindaco Rasero guiderà la Banca d'Asti: Mi dimetto da presidente della ProvinciaL'annuncio del primo cittadino durante le celebrazioni per il 25 aprile. La nomina potrebbe già arrivare lunedì ... rainews.it Caso Banca di Asti, il sindaco Maurizio Rasero si dimette da presidente della ProvinciaL'annuncio durante il discorso per il 25 Aprile. Domani è attesa la nomina a presidente della Banca, ma per il consigliere Malandrone (Ambiente Asti) è un «tradimento del mandato» ... lanuovaprovincia.it Cortanze - Asti - facebook.com facebook Era già il #25aprile ieri notte a Asti e il Diavolo Rosso - una ex chiesa sconsacrata trasformata in un magnifico polo culturale - era gremito di gente per la presentazione de #illibrosegretodicasapound . Grazie a tutte e tutti, grande serata! Antifascisti sempre x.com