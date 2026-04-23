Banca di Asti | sportelli già in fuga la verità dietro i tagli

In diverse zone dell’Astigiano e dell’Albese, alcuni sportelli bancari stanno chiudendo o accorpando le proprie sedi. Questa situazione ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti locali, che hanno segnalato riduzioni già in atto e possibili ulteriori cambiamenti nel prossimo futuro. La questione riguarda principalmente le filiali che operano nel territorio e le modalità con cui vengono gestiti i servizi bancari nella zona.

? Cosa sapere Il consigliere Migliasso segnala accorpamenti e riduzioni di sportelli già attivi in Astigiano e Albese.. La contrazione della rete fisica risponde a logiche di efficientamento digitale e gestione attuale.. Il consigliere comunale Migliasso ha contestato il dibattito sulla Banca di Asti, sostenendo che la riduzione della presenza fisica degli sportelli sul territorio sia un processo già avviato e non una minaccia legata a una futura apertura dell’istituto a soggetti esterni. Mentre l’attenzione politica si concentra sulla formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione per l’ente creditizio astigiano, le dinamiche relative alla rete di distribuzione dei servizi sembrano muoversi lungo un binario diverso rispetto alle preoccupazioni sollevate da alcuni esponenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banca di Asti: sportelli già in fuga, la verità dietro i tagli Notizie correlate Leggi anche: ESCLUSIVA – Napoli, Lucca già fuori rosa al Nottingham? La verità dietro la scelta degli inglesi Leggi anche: Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Migliasso sulla Banca di Asti: Prima di agitare paure, guardiamo i fatti: i tagli alla rete sono già realtà; Banca di Asti: il presidente Galvagno al timone di Pitagora; Carlo Demartini: La Banca di Asti punta sul territorio per valorizzare il capitale umano; Nomine in Banca, Stop ai giochi di potere: dare una voce vera ai piccoli azionisti. Migliasso sulla Banca di Asti: «Prima di agitare paure, guardiamo i fatti: i tagli alla rete sono già realtà»Il consigliere comunale di Prendiamoci Cura di Asti - Asti Oltre: «Chi oggi parla di rischi futuri dovrebbe spiegare perché il ridimensionamento degli sportelli è già cominciato da tempo» ... lanuovaprovincia.it Banca di Asti: tra frecciate e fiducia, il caso Rasero, che viaggia verso la presidenza, divide la cittàNell'acceso dibattito sulla composizione del nuovo CdA, riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Giovanni Pensabene, già assessore all'Ambiente del Comune e di Franco Ingrasci, commissario provincia ... lanuovaprovincia.it La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha eletto i propri membri del cda all’interno della Banca di Asti. facebook Carlo Demartini: «La Banca di Asti punta sul territorio per valorizzare il capitale umano» x.com