Due consiglieri provinciali del Partito Democratico hanno annunciato di aver rinunciato alle loro deleghe all’interno dell’ente. La decisione riguarda Andrea Gamba e Alessandro Negro, che hanno comunicato ufficialmente la loro scelta di lasciare le responsabilità assegnate. La notizia si inserisce nel contesto di un caso legato alla gestione politica dell’ente provinciale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

I consiglieri provinciali del Partito Democratico, Andrea Gamba e Alessandro Negro, hanno comunicato la decisione di rinunciare alle proprie deleghe all’interno dell’ente provinciale. La mossa segue l’indicazione che vede Maurizio Rasero come prossimo alla guida della Banca di Asti. La scelta dei due esponenti della sigla democristiana nasce dalla necessità di tutelare il corretto svolgimento delle relazioni istituzionali presso il Consiglio provinciale. Secondo quanto espresso da Gamba e Negro, l’eventuale assunzione della presidenza dell’istituto bancario da parte di Rasero creerebbe un problema di compatibilità con le altre funzioni ricoperte dal, che è già sindaco di Asti e presidente della Provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rasero: i consiglieri PD dimettono le deleghe in Provincia

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