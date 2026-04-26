Assorbenti mestruali | allarme per sostanze tossiche e vuoto normativo

Un rapporto recente dell'ONG Règles élémentaires ha evidenziato la presenza di pesticidi e metalli pesanti negli assorbenti mestruali venduti in Europa. La ricerca ha analizzato diversi prodotti sul mercato, riscontrando tracce di sostanze potenzialmente tossiche. La questione solleva preoccupazioni sulla sicurezza di questi prodotti e sulla mancanza di normative specifiche che regolamentino la loro composizione e i controlli di qualità.

? Cosa sapere L'ONG Règles élémentaires rileva pesticidi e metalli pesanti negli assorbenti mestruali in Europa.. L'assenza di norme europee specifiche espone i consumatori a rischi chimici non regolamentati.. Un rapporto dell’organizzazione non governativa francese Règles élémentaires evidenzia la presenza di pesticidi, metalli pesanti e inquinanti eterni all’interno dei prodotti per l’igiene mestruale, segnalando un vuoto normativo a livello europeo che lascia i consumatori senza tutele specifiche. L’analisi condotta da Julie Huon mette in luce come la composizione chimica di molti assorbenti possa rappresentare una minaccia per la salute, a causa della mancanza di regolamenti stringenti che disciplinino rigorosamente tali dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assorbenti mestruali: allarme per sostanze tossiche e vuoto normativo Notizie correlate Shein, l’allarme di Greenpeace: “Trovate sostanze tossiche 3.000 volte sopra i limiti”. Ecco i rischiLe recenti analisi di laboratorio commissionate da Greenpeace Germania hanno confermato la presenza di sostanze chimiche pericolose in circa l’80%... Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati”L’operazione doganale congiunta denominata Jco Vape ha portato al sequestro di oltre 94 milioni di pezzi e oltre 2. Approfondimenti e contenuti In Birmania sarebbero stati banditi gli assorbenti: ecco perchéSecondo gli attivisti locali, il regime militare della Birmania starebbe ampliando il divieto sugli assorbenti, sostenendo che i ribelli li usino per il primo soccorso. Lo riferisce il The Guardian, ... tg24.sky.it Assorbenti gratis (e compostabili): Bacoli è il primo comune della Campania a installare distributori nelle scuole e negli ufficiIl Comune di Bacoli compie un passo storico nella lotta contro la povertà mestruale. Per la prima volta in Campania, distributori di assorbenti gratuiti e compostabili saranno installati in istituti ... greenme.it