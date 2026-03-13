Greenpeace Germania ha condotto analisi di laboratorio sui prodotti di Shein, trovando sostanze chimiche tossiche in circa l’80% dei capi testati. Le sostanze sono state rilevate in concentrazioni fino a 3.000 volte superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea. L’indagine si è concentrata su vari articoli, evidenziando un rischio elevato di esposizione a sostanze nocive.

Le recenti analisi di laboratorio commissionate da Greenpeace Germania hanno confermato la presenza di sostanze chimiche pericolose in circa l’80% dei prodotti Shein analizzati, con concentrazioni che superano i limiti legali europei fino a 3.000 volte. Nonostante le rassicurazioni fornite dall’azienda nei mesi precedenti, numerosi capi d’abbigliamento e calzature presentano ancora livelli critici di tossicità, mettendo a rischio la salute dei consumatori e l’integrità dell’ambiente. A pochi mesi da una prima segnalazione avvenuta nel novembre 2025, l’Istituto Ambientale di Brema ha condotto nuovi test su un campione di 31 prodotti acquistati sulla nota piattaforma di ultra-fast fashion. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Shein, l’allarme di Greenpeace: “Trovate sostanze tossiche 3.000 volte sopra i limiti”. Ecco i rischi

Articoli correlati

“Attenzione agli alberi di Natale, rilasciano sostanze tossiche che hanno effetti sul sistema endocrino e sullo sviluppo dei bambini”: l’allarme (e i consigli) degli espertiL’immagine è quella perfetta: lucine calde, profumo di festa, un angolo domestico che si trasforma in bosco.

“In inverno il vero nemico è l’aria di casa, quando si superano i 21 gradi si libera un cocktail invisibile di sostanze chimiche tossiche”: l’allarme degli espertiBasta girare una manopola, sentire il tic del termostato e in pochi minuti l’aria di casa diventa tiepida, accogliente, quasi avvolgente.

Contenuti e approfondimenti su Shein l'allarme di Greenpeace Trovate...

Discussioni sull' argomento Richiamato integratore venduto su TikTok, eBay e Shein: ha causato salmonellosi resistente agli antibiotici negli USA; Integratore richiamato dopo diversi ricoveri per salmonellosi, avviso del Ministero: Resistente agli antibiotici.

Tassa pacchi dalla Cina: ecco come Shein, Temu e AliExpress la aggiranoLa tassa di due euro sui piccoli pacchi importati da piattaforme asiatiche come Shein, Temu e AliExpress doveva essere la mossa decisiva della Francia per frena ... tecnoandroid.it

Shein, il brand di beauty Sheglam arriva nei negozi italiani: la distribuzione a Total BrandSbarca nel nostro Paese il brand di cosmetica del big dell’ecommerce di moda. La distribuzione a Total Brand: obiettivo tremila negozi nel 2027 ... corriere.it

«È già uno dei beauty brand più popolari al mondo ed è stato creato appena una manciata di anni fa, nel 2019, all’interno del gruppo Shein da Sylvia Fu», spiega Alessio Badia, ceo di TOTAL BRAND - facebook.com facebook

Di recente, il fondatore di #Shein ha fatto una rara apparizione nel #Guangdong rimarcando le proprie radici e promettendo importanti investimenti nella provincia. La nuova puntata di #Dialoghi è a cura di @Vittoriazzieri x.com