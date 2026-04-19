Sigarette elettroniche l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero L’allarme | Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati

Un'operazione coordinata tra l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità doganali di 30 Paesi ha portato a un intervento su larga scala contro il mercato nero di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. L’indagine si è concentrata sullo smaltimento di liquidi non regolamentati, con l’obiettivo di contrastare la presenza di sostanze tossiche in prodotti illegali. La campagna mira a fermare il commercio di articoli contraffatti e potenzialmente dannosi per i consumatori.

L’operazione doganale congiunta denominata Jco Vape ha portato al sequestro di oltre 94 milioni di pezzi e oltre 2.500 kgl di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, dispositivi e articoli correlati. (OLAF FOTO) – Notizie.com Si tratta della prima operazione doganale congiunta specificamente incentrata su questi prodotti. I suoi risultati dimostrano chiaramente sia l’efficacia sia la necessità di un’azione transfrontaliera coordinata per contrastare una forma di frode sempre più complessa e in continua evoluzione.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati” Notizie correlate Leggi anche: Fumo, Manner-Romberg (Mru GmbH): "Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero" “Polmoni a popcorn nei giovani che svapano”, allarme di Bassetti sulle sigarette elettronicheRoma, 5 febbraio 2026 – Comunemente vengono chiamati polmoni a popcorn, ma il termine medico scientifico è molto meno rassicurante: bronchiolite... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: JCO VAPE: OLAF e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettroniche; Italia coordina maxi sequestro europeo di sigarette elettroniche: 94 milioni di pezzi; OLAF * UFFICIO EUROPEO LOTTA ANTIFRODE: SMANTELLATO TRAFFICO ILLEGALE DI SIGARETTE ELETTRONICHE, SEQUESTRATI 94 MILIONI DI PEZZI. JCO VAPE: OLAF e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettronicheQuesta operazione (svoltasi dal 14 novembre al 15 dicembre 2025) rappresenta la prima operazione doganale congiunta dell’UE e internazionale specificamente dedicata a questo mercato in rapida crescita ... ilmetropolitano.it JCO VAPE: #OLAF e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettroniche - ilmetropolitano.it/2026/04/17/jco… #madeincalabria x.com JCO VAPE: #olaf e le autorità doganali internazionali reprimono il commercio illegale di sigarette elettroniche - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/17/jco-vape-olaf-e-le-autorita-doganali-internazionali-reprimono-il-commercio-illegale-di-sigarette-elettronich facebook