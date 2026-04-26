Chi si prende cura di un familiare disabile e lavora può richiedere il cambio turno in determinate circostanze. La normativa e la giurisprudenza in materia sono diventate più precise nel tempo, offrendo maggiori tutele a chi si trova in questa situazione. I dettagli e i requisiti per accedere a questa possibilità vengono definiti in modo più chiaro dai tribunali e dai contratti collettivi.

Chi oggi lavora e assiste un genitore o un figlio con gravi problemi di salute può contare su una giurisprudenza sempre più scrupolosa e attenta. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 91042026 ha segnato un passaggio decisivo nella tutela dei lavoratori caregiver. La pronuncia, in linea con il diritto europeo e con i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’UE, ridefinisce in modo chiaro i diritti dei lavoratori e gli obblighi del datore, chiarendo quando un comportamento aziendale può assumere carattere discriminatorio. Vediamo allora i punti chiave di una decisione fondamentale per garantire una tutela effettiva a chi, oltre a lavorare, si prende cura di un familiare con disabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assisti un familiare disabile? Ecco quando hai diritto al cambio turno sul lavoro

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